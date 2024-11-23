Гвардіола озвучив причину невдач Ман Сіті, пригадавши роботу з Мессі: "Нам не вистачає найкращого гравця у світі"
15:34 - Читать на русском
Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола зізнався, кого не вистачає команді.
Манчестер Сіті не вистачає найкращого гравця у світі. Згадайте мій час у Барселоні, тоді Ліонель Мессі був найкращим гравцем.
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Зіграй ми той сезон без Мессі, чи виграли б ми требл? Ні, не виграли б шість трофеїв поспіль без Мессі, – цитує Гвардіолу City Report.
Нагадаємо, володар "Золотого мʼяча-2024" зазнав пошкодження у матчі проти Арсенала, і вже був прооперований. Раніше повідомлялося, що півзахисник має примарні шанси відновитись до літа.
До слова, Манчестер Сіті наразі перебуває на другій сходинці у турнірній таблиці АПЛ з 23 балами.
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