Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола вважає, що його команда перебуває в кризі, яка може зашкодити попаданню в Лігу чемпіонів.

"Я думаю, що те, що ми переживаємо, добре для всіх. Треба жити цим, тому що протягом тривалого часу люди говорили про те, які ми хороші.

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Це жахливо, ми були непереможні, і тепер ми не можемо виграти жодної гри. Можливо, мені потрібен цей виклик, щоб показати, що я хороший тренер. Для гравців це також хороша можливість проявити себе. Астон Вілла була краща, ніж ми. Тепер ми можемо не потрапити до Ліги чемпіонів", – цитує Гвардіолу Mundo Deportivo.

Нагадаємо, що Манчестер Сіті не виграє в АПЛ чотири тури: три нічиї та одна поразка. Такі результати перемістили "містян" на четверту сходинку. Команда Гвардіоли має 30 очок після 15 турів і відстає від першої сходинки на сім балів.

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