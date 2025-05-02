Головний тренер Манчестер Сіті Пеп Гвардіола розповів про те, як бачить своє майбутнє.

Іспанець очолює "містян" шість років. Чинна угода Гвардіоли з Манчестер Сіті розрахована до літа 2027 року.

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"Я хочу, щоб люди запам'ятали мене таким, яким вони хочуть. Після закінчення контракту з Сіті я піду. Я впевнений в цьому. Не знаю, чи завершу кар'єру, але збираюся зробити перерву. Яким я хочу, щоб мене запам'ятали? Не знаю, хай кожен зробить свій вибір", – цитує іспанського фахівця ESPN.

Гвардіола з Манчестер Сіті виграв безліч трофеїв, зокрема його команда оформила требл у сезоні 2022/23, вигравши Лігу чемпіонів, Кубок Англії та титул чемпіона АПЛ.

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