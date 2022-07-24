"Холанд і Альварес позитивно впливатимуть на нашу гру. Ми забивали багато минулого сезону, виграли АПЛ й були у півфіналі ЛЧ, були одним із найбільш забивних колективів у Європі.

"Не можу підібрати слів": легенда Барселони – про перехід Зінченка в Арсенал

Наразі я задоволений. Інколи трансферний ринок є доволі дивним для нас. Зазвичай ми – команда, яка купує і не продає багато. Цього літа з різних причин ми продали кількох гравців. Інколи ти хочеш це зробити, але не можеш. Зараз все було швидко.

Один з моментів, які я досліджую перед покупкою гравця, – те, чи хороший він. Я не люблю працювати з іншими. Чудова атмосфера у роздягальні вартує більше, ніж години тактики. Влітку ми придбали кількох виняткових людей.

Зінченко отримав ігровий номер в Арсеналі

Втім, ми трохи сумуємо, адже любили Рахіма, Габріела та Олекса. Відколи я прибув у Манчестер, відносини були неймовірними. Це приносить мені користь", – заявив Гвардіола на пресконференції.

Нагадаємо, влітку до "містян" приєднались Ерлінг Холанд, Хуліан Альварес, Калвін Філіппс та Штефан Ортега Морено. На повноцінній основі клуб покинули Олександр Зінченко, Габріел Жезус (обоє – Арсенал) та Рахім Стерлінг (Челсі).

"Якщо треба бути воротарем – буду": перше інтерв'ю Зінченка в Арсеналі – про мрію дитинства, роль Артети і таємницю