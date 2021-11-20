"Зараз я став кращим як тренер, ніж був тоді. У мене більше досвіду, краще знаю гру. Я більше знаю про суперників, знаю, як атакувати та захищатися.

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Але якби я не став кращим, це була б катастрофа, чесно кажучи. Мені було 37 років, а тепер мені 50. З часом ти вчишся. Нині я більш розслаблений. Досвід дозволяє мені це. Я працюю, стараюсь щосили, і якщо це спрацьовує, то чудово. Якщо ні, я намагаюся ще раз пробувати. Перемога залежить від багатьох факторів, які ти не можеш контролювати", – цитує Гвардіолу Sky Sports.

Нагадаємо, Пеп очолював Барсу у 2008-2012 роках, пізніше перебрався у Баварію, а вже у 2016-му став наставником Манчестер Сіті.

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