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Гвардіола оцінив стан Зінченка перед матчем з Шахтарем – не обійшлося без похвали

16:20 1247 Читать на русском
Гвардіола оцінив стан Зінченка перед матчем з Шахтарем – не обійшлося без похвали
Хосеп Гвардіола та Олександр Зінченко / Фото з відкритих джерел

Наставник Манчестер сіті Хосеп Гвардіола на передматчевій прес-конференції до матчу 5-го туру Ліги чемпіонів проти донецького Шахтаря розповів про стан українського захисника команди Олександра Зінченка.

 

"На жаль, він травмований. Олександр – неймовірний професіонал, він може зіграти на кількох позиціях, він пристосувався до гри лівим захисником. Ми раді, що у нас є такий гравець, як Зінченко. У цілому, ми з кожним тижнем стаємо кращими, гравці звикають до нових позицій", – цитує Гвардіолу офіційний твіттер Ман Сіті.

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Нагадаємо, вже завтра, 26 листопада, команда Гвардіоли прийматиме на власному полі донецький Шахтар. Початок матчу о 22:00. У першому турі в Харкові Ман Сіті здолав "гірників" з рахунком 3:0.

Манчестер Сіті – Шахтар: передматчева прес-конференція Гвардіоли

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Манчестер Сіті Манчестер Сіті Ліга чемпіонів Манчестер Сіті - Шахтар Шахтар Шахтар Хосеп Гвардіола Хосеп Гвардіола Олександр Зінченко Олександр Зінченко
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