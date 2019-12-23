Гвардіола оцінив шанси Манчестер Сіті наздогнати Ліверпуль у чемпіонських перегонах АПЛ

Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола вважає, що наразі його команді не варто думати про відставання від Ліверпуля, а сконцентруватися на більш реальних завданнях.

"Коли у суперника 16 перемог з 17, нереально думати, що ми зможемо наздогнати їх. Зараз це нереально. Ми просто повинні вигравати матч за матчем і забезпечити собі місце в Лізі чемпіонів на наступний сезон.

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Якщо команда програє одну гру з останніх 53-54, то не можна сподіватися, що вона програє ще 4-5 разів за 10-11 матчів. Ліверпуль неймовірно сильний", – цитує Гвардіолу Goal.com.

Нагадаємо, зараз Манчестер Сіті відстає від Ліверпуля на 11 очок, але команда Клоппа має ще один матч в запасі. Також "містян" випереджає Лестер, який має на один заліковий бал більше.

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