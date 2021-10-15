Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола розповів про кадровий стан "містян" перед двобоєм з Бернлі у рамках 8-го туру АПЛ.

"Торрес буде відсутній від двох з половиною до трьох місяців. Зінченко і Гюндоган повернулися, інші в порядку. Вони тренувалися цього тижня, і ми раді, що вони повернулися", – наводить слова Гвардіоли офіційний твіттер Манчестер Сіті.

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Раніше повідомлялось, що Ферран вибув на місяць через невеликий перелом правої ступні. Окрім цього, "містяни" не зможуть розраховувати на Едерсона та Габріела Жезуса, які не встигли повернутись з розташування збірної Бразилії.

До слова, найближчі матчі Манчестер Сіті проведе 16 жовтня вдома в рамках АПЛ проти Бернлі та 19 жовтня на виїзді у Лізі чемпіонів проти Брюгге.

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