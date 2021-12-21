"Барса за останнє десятиліття вигравала чемпіонати, Кубки і виходила до півфіналу Ліги чемпіонів, і нам поки що не варто нервувати.

Хаві не списує Барселону з претендентів на чемпіонство

Якщо зараз нам потрібно страждати та переживати не найкращі часи, то ми маємо пройти через це. Настануть кращі часи.

Зараз у Барсі дуже хороша рада директорів та дуже хороший тренер. Ми ще не зустрічалися з Хаві особисто, але він любить Барселону і зуміє підняти її.

Ми маємо бути терплячими. Але є хороше насіння, яке принесе хороші плоди. І коли команда почне працювати, вона знову перемагатиме", – цитує Гвардіолу Diario Sport.

Нагадаємо, Хаві очолив каталонський клуб близько місяця тому. Після 17-ти турів Ла Ліги Барселона розташувалась на 8-й сходинці. Підопічні Хаві не змогли пройти груповий етап Ліги чемпіонів.

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