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Гвардіола оцінив фізичний стан Зінченка після травми

17:07 137 Читать на русском
Гвардіола оцінив фізичний стан Зінченка після травми
Олександр Зінченко з Гвардіолою / Getty Images

Український універсал Олександр Зінченко ще не повноцінно відновився від травми.

 

Головний тренер "містян" Хосеп Гвардіола розповів про фізичний стан українського захисника. "Зінченко провів лише частину тренування", – цитує іспанця Manchester Evening News.

Нагадаємо, 22-річний Зінченко отримав травму задньої поверхні стегна в матчі з Кардіффом (2:0). Нещодавно повідомлялось, що українець повернувся у загальну групу Манчестер Сіті після травми.

Наступний матч "містяни" зіграють 20 квітня проти Тоттенхема в чемпіонаті Англії. До слова, у поточному сезоні в активі правого захисника 23 матчі за Манчестер Сіті в усіх турнірах, де футболіст відзначився голом та 5 результативними передачами.

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Теги
Англія Манчестер Сіті - Тоттенхем Манчестер Сіті Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола Хосеп Гвардіола Олександр Зінченко Олександр Зінченко Українці за кордоном
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