Гвардіола оцінив фізичний стан Зінченка після травми

Український універсал Олександр Зінченко ще не повноцінно відновився від травми.

Головний тренер "містян" Хосеп Гвардіола розповів про фізичний стан українського захисника. "Зінченко провів лише частину тренування", – цитує іспанця Manchester Evening News.

Нагадаємо, 22-річний Зінченко отримав травму задньої поверхні стегна в матчі з Кардіффом (2:0). Нещодавно повідомлялось, що українець повернувся у загальну групу Манчестер Сіті після травми.

Наступний матч "містяни" зіграють 20 квітня проти Тоттенхема в чемпіонаті Англії. До слова, у поточному сезоні в активі правого захисника 23 матчі за Манчестер Сіті в усіх турнірах, де футболіст відзначився голом та 5 результативними передачами.

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