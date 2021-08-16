"Гріліш зіграв чудово. У його грі видно характер, Джек створював моменти. На жаль, ми не змогли виграти для нього в день дебюту, але він діяв дуже добре. Він не втрачав м'яч і створював небезпеку поруч зі штрафним.

Сенсаційна поразка Зінченка та Ко у відеоогляді матчу Тоттенхем – Манчестер Сіті – 1:0

Кевін Де Брюйне ще жодного разу не провів повноцінне заняття. Йому потрібно тренуватися. Щоб зіграти 90 хвилин, йому потрібен час", – цитує Гвардіолу BBC.

Зазначимо, що матч проти Тоттенхема став першим для Гріліша у складі Манчестер Сіті в АПЛ. Джек не зміг допомогти уникнути поразки від "шпор" з рахунком 1:0.

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