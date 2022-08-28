Гвардіола отримає солідні гроші на трансфери після ЧС-2022 – продаж Зінченка посприяв
Керівництво Манчестер Сіті готове задовольнити забаганки свого тренера на зимовому трансферному ринку.
Хосеп Гвардіола після чемпіонату світу зможе підсилити склад своєї команди. Якщо тренеру сподобається хтось із гравців, які братимуть участь у Мундіалі, то Сіті готовий надати іспанцю трансферний бюджет, сума якого складе 100 мільйонів фунтів. Про це повідомляє The Sun.
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А от цього літа Манчестер Сіті не підпише більше нікого – до кінця вікна новачків на Етіхаді вже не буде. Це з урахуванням того, що влітку "містяни" не були такими активними на ринку, як у минулі роки. Клуб заробив більше, ніж витратив.
Зазначимо, влітку чемпіони Англії влаштували солідний розпродаж – за Стерлінга, Жезуса і Зінченка Ман Сіті отримав майже 150 мільйонів фунтів. На Холанда, Філліпса і Гомеса витратили приблизно 120 (трансфер Хуліана Альвареса був оформлений раніше).
Після 4-х турів АПЛ Манчестер Сіті набрав 10 очок і посідає друге місце в турнірній таблиці. Наступний матч підопічні Гвардіоли зіграють проти Ноттінгем Форест.
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