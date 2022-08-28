Хосеп Гвардіола після чемпіонату світу зможе підсилити склад своєї команди. Якщо тренеру сподобається хтось із гравців, які братимуть участь у Мундіалі, то Сіті готовий надати іспанцю трансферний бюджет, сума якого складе 100 мільйонів фунтів. Про це повідомляє The Sun.

"Ліга чемпіонів не є пріоритетом Манчестер Сіті": керівник клубу здивував заявою про головну ціль на сезон 2022/23

А от цього літа Манчестер Сіті не підпише більше нікого – до кінця вікна новачків на Етіхаді вже не буде. Це з урахуванням того, що влітку "містяни" не були такими активними на ринку, як у минулі роки. Клуб заробив більше, ніж витратив.

Зазначимо, влітку чемпіони Англії влаштували солідний розпродаж – за Стерлінга, Жезуса і Зінченка Ман Сіті отримав майже 150 мільйонів фунтів. На Холанда, Філліпса і Гомеса витратили приблизно 120 (трансфер Хуліана Альвареса був оформлений раніше).

Після 4-х турів АПЛ Манчестер Сіті набрав 10 очок і посідає друге місце в турнірній таблиці. Наступний матч підопічні Гвардіоли зіграють проти Ноттінгем Форест.

Чверть століття тому Феномен запустив лавину: 10 найдорожчих футболістів у історії, які по черзі били трансферний рекорд