Наставник Манчестер Сіті став найкращим тренером АПЛ у січні. Цьому посприяла вражаюча серія "містян" – в усіх 9 матчах підопічні Гвардіоли неодмінно здобували перемоги.

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"Те, чого ця команда досягла в січні – перемогла у всіх іграх, незважаючи на всі обмеження – є надзвичайним. Це показує, наскільки зосереджені мої гравці та персонал. Вони неймовірні, і я так пишаюся співпрацею з ними. Кожна залучена особа заслуговує величезної відзнаки", – наводить слова Пепа офіційний сайт Манчестер Сіті.

Зазначимо, що завдяки цій серії "містяни" піднялись на перше місце в АПЛ, набравши 50 очок.

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