Центральний захисник Севільї Жюль Кунде підтвердив, що він був близький до переходу в Манчестер Сіті.

"У мене справді був діалог з Хосепом Гвардіолою, ми спілкувалися з ним іспанською. Переговори проходили в телефонному режимі, але це не завадило нам обговорити всі принципові моменти. Я був згоден перейти в англійську команду, мене все влаштувало.

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Пеп повідомив, що він може надати мені гарантії отримання необхідної кількості ігрових хвилин. Однак мій трансфер зірвався", – цитує Кунде Goal.

Раніше повідомлялося, що боси англійського гранда готові були віддати 55 млн євро за 22-річного француза, але Севілья не захотіла відпускати одного зі своїх лідерів. У минулому сезоні Ла Ліги Кунде провів 29 матчів, в яких відзначився голом та асистом.

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