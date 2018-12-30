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Гвардіола оптимістично оцінив шанси Манчестер Сіті на чемпіонство в АПЛ – його команда на 10 очок відстає від Ліверпуля

09:11 425 Читать на русском
Гвардіола оптимістично оцінив шанси Манчестер Сіті на чемпіонство в АПЛ – його команда на 10 очок відстає від Ліверпуля
Хосеп Гвардіола / фото із соцмереж

Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола вважає, що його команда набрала пристойну кількість очок в перших 19 турах АПЛ.

"Поки у нас все добре. У першому колі ми набрали 44 очки. Якщо нам вдасться набрати стільки ж у другому колі, у нас буде 88 очок. З такими результатами можна стати чемпіоном. Більшості команд, які вигравали титул протягом останніх 20 років, знадобилося менше очок. Так що ми непогано впоралися.

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Звичайно, ситуація змінюється, коли програєш Лестеру і Крістал Пелас в двох останніх матчах, тому що тепер є дві команди, які краще за нас виступили в грудні.

Що можна сказати, коли Ліверпуль проводить дев'ять матчів без пропущених голів і сам забиває багато. Ми не можемо конкурувати з цією командою з точки зору їхніх результатів.

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Футбол непередбачуваний. Можна програти два матчі, три, чотири або навіть п'ять. Це може трапитися. Ми можемо зазнати поразки в сьогоднішньому матчі з Саутгемптоном, а потім програти Ліверпулю і в Кубку Англії", – цитує Гвардіолу Liverpool Echo.

Англія20 турСент-Мері'с (Саутгемптон)

Саутгемптон - Манчестер Сіті: Неділя 30 грудня 2018

Саутгемптон
до матчу
4
год
:
16
хв
Манчестер Сіті
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Англія Ліверпуль Ліверпуль Манчестер Сіті Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола Хосеп Гвардіола Саутгемптон - Манчестер Сіті
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