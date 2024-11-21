Гвардіола продовжив контракт із Манчестер Сіті до літа 2027 року, інформує офіційний сайт клубу. Термін попередньої угоди був розрахований до кінця цього сезону. "Манчестер Сіті так багато значить для мене. Це мій дев'ятий сезон тут; ми пережили так багато дивовижних моментів разом. У мене дійсно особливі почуття до цього футбольного клубу. Ось чому я такий щасливий залишитися ще на два сезони", – зазначив Гвардіола.

Новий контракт Гвардіоли – без пункту про розірвання в разі вильоту з АПЛ

Що цікаво, Пеп підписав нову угоду після чотирьох поразок своєї команди поспіль – уперше з початку роботи в Англії. Раніше ЗМІ повідомляли про те, що в новому контракті Гвардіоли відсутній пункт про його дострокове розірвання в разі вильоту команди з АПЛ.