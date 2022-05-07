"Люди кажуть, що якщо цій команді не вдалося виграти Лігу чемпіонів, то це провал. Я абсолютно не згоден, але приймаю це, не буду сперечатися, хто має рацію, а хто винен. Я завжди голодний, я щодня думаю, який я щасливий і фартовий. Я знаю, що люди тут одержимі Лігою чемпіонів.

Анчелотті став рекордсменом за виходами у фінал Ліги чемпіонів – Гвардіола повторив антидосягнення Моурінью

Того дня, коли ми її виграємо, я впевнений – вони скажуть, що це завдяки великим грошам, а не роботі, яка за цим стоїть. Для мене це не питання грошей, і вболівальники цього не розуміють. Рома теж витратила багато грошей, але вони навіть не виступають в Лізі чемпіонів", – цитує Гвардіолу Metro.

Нагадаємо, востаннє іспанець вигравав ЛЧ ще в сезоні 2010/11, коли тренував Барселону.

Реал переміг Ман Сіті у битві за фінал ЛЧ – тріумф футболу Анчелотті, психологічне фіаско Пепа і топовий матч Зінченка