Хосеп Гвардіола після довгих місяців роздумів визначився, де хоче продовжити свою кар'єру.

Каталонський фахівець вирішив залишитися в Манчестер Сіті, стверджує Football Insider. Після останнього раунду переговорів угода закріплена на 99%.

Гвардіола налаштований припинити боротьбу за титул АПЛ після чотирьох поразок поспіль

Чинний контракт Гвардіоли з "містянами" завершується найближчого літа, що створювало невизначеність навколо клубу в нинішній кампанії. Втім, Гвардіола погодився залишитися у Ман Сіті ще на один сезон, який стане для нього ювілейним, десятим. Пеп вже встиг привезти на Етіхад 18 трофеїв, серед яких 6 кубків АПЛ та дебютна перемога в ЛЧ.

Нагадаємо, щодо Ман Сіті триває розслідування 115 потенційних порушень фінансового фейр-плей, які можуть загрожувати зняттям очок або навіть пониженням у класі.

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