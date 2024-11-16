Гвардіола обрав клуб на наступний сезон – джерело розкрило рішення тренера Ман Сіті
Хосеп Гвардіола після довгих місяців роздумів визначився, де хоче продовжити свою кар'єру.
Каталонський фахівець вирішив залишитися в Манчестер Сіті, стверджує Football Insider. Після останнього раунду переговорів угода закріплена на 99%.
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Чинний контракт Гвардіоли з "містянами" завершується найближчого літа, що створювало невизначеність навколо клубу в нинішній кампанії. Втім, Гвардіола погодився залишитися у Ман Сіті ще на один сезон, який стане для нього ювілейним, десятим. Пеп вже встиг привезти на Етіхад 18 трофеїв, серед яких 6 кубків АПЛ та дебютна перемога в ЛЧ.
Нагадаємо, щодо Ман Сіті триває розслідування 115 потенційних порушень фінансового фейр-плей, які можуть загрожувати зняттям очок або навіть пониженням у класі.
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