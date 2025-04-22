На 16-й хвилині після контакту Джейкоба Ремсі та Рубена Діаша у штрафному майданчику Сіті головний арбітр Крейг Поусон призначив пенальті. Він зробив це після підказки VAR і після того, як особисто переконався в порушенні правил під час перегляду відеоповтору.

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Однак пізніше на стадіоні Етіхад повтор був показаний з іншого ракурсу, який Крейг Поусон не бачив. На ньому чітко видно, що Діаш зіграв у м'яч. Головний тренер Ман Сіті Пеп Гвардіола люто протестував проти цього суддівського рішення – до того ж так сильно, що випадково обплював четвертого арбітра Метта Донохі. За це, а також за свою реакцію Пеп отримав жовту картку.

Матч триває, на даний момент рахунок 1:1.