Керманич Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола просувається до звання найуспішнішого тренера в історії Ліги чемпіонів.

Вчорашня перемога над Борусією М (2:0) стала для іспанця 82-ю в рамках головного клубного турніру Європи.

Манчестер Сіті – Борусія М – 2:0 – відео голів та огляд матчу

За цим показником Гвардіола обійшов Жозе Моурінью і тепер одноосібно посідає четверту сходинку, повідомляє Gracenote. Попереду три легендарні тренери – Арсен Венгер (86), Карло Анчелотті (89) та сер Алекс Фергюсон (102). Якщо цьогоріч Манчестер Сіті дійде до фіналу і виграє усі матчі, то Гвардіола випередить француза.

Додамо, що "містяни" дізнаються наступного суперника у п'ятницю (19 березня), коли відбудеться жеребкування 1/4 фіналу ЛЧ.

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