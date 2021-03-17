Гвардіола обійшов Моурінью за кількістю перемог у Лізі чемпіонів – попереду лише три легенди
Керманич Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола просувається до звання найуспішнішого тренера в історії Ліги чемпіонів.
Вчорашня перемога над Борусією М (2:0) стала для іспанця 82-ю в рамках головного клубного турніру Європи.
Манчестер Сіті – Борусія М – 2:0 – відео голів та огляд матчу
За цим показником Гвардіола обійшов Жозе Моурінью і тепер одноосібно посідає четверту сходинку, повідомляє Gracenote. Попереду три легендарні тренери – Арсен Венгер (86), Карло Анчелотті (89) та сер Алекс Фергюсон (102). Якщо цьогоріч Манчестер Сіті дійде до фіналу і виграє усі матчі, то Гвардіола випередить француза.
Додамо, що "містяни" дізнаються наступного суперника у п'ятницю (19 березня), коли відбудеться жеребкування 1/4 фіналу ЛЧ.
Зінченко – у чвертьфіналі Ліги чемпіонів! Манчестер Сіті переміг Борусію М, забивши пару красивих голів