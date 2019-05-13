Гвардіола: Обіцяю, в наступному сезоні Манчестер Сіті повернеться ще сильнішим

Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола поділився очікуваннями від наступного сезону після перемоги в АПЛ.

"Потрібно добре підготуватися і прийняти правильні рішення перед наступним сезоном. Нам потрібно повернутися ще сильніше, тому що Ліверпуль, гадаю, залишиться в боротьбі, інші теж стануть кращими.

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Манчестер Юнайтед повинен повернутися, Челсі після року з Сари стане сильніше, Тоттенхем – ви вже бачили, в фіналі Ліги чемпіонів, Арсенал може зробити те, що повинен зробити, і буде в боротьбі.

Але ми приймаємо цей виклик. Я обіцяю: ми повернемося. І у мене є відчуття, що ми будемо сильніші в наступному сезоні", – сказав Гвардіола в післяматчевому коментарі, передає HaytersTV.

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