"Це дійсно була хороша гра Ліги чемпіонів і топ-команд. Протягом 55, 60 хвилин гра була напруженою.

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Родрі забив неймовірний гол, але ми не змогли повністю контролювати Мусіалу та Гнабрі. Перші 5, 10, 15 хвилин другого тайму суперник переважав, вони мали моменти. Але потім ми щось скоригували та стали кращими у завершальному періоді матчу.

Це неймовірний результат, але я знаю, що таке виїзд в Мюнхен. Ми повинні зробити щось нове, щоб не постраждати від їхньої якості. І ми спробуємо це зробити", – цитує Гвардіолу ВВС.

Нагадаємо, Ман Сіті вдома забив 3 сухих голи у ворота Баварії і, фактично, вирішив завдання виходу у півфінал Ліги чемпіонів.

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