"Чи виграє Манчестер Сіті Лігу чемпіонів? Бл**ь, я не знаю. Спорт завжди дає вам ще одну можливість. Хотів би мати таку історію, як Севілья в Лізі Європи", – наводить слова Пепа журналіст Джеймс Вон.

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"Все залежить від нашої роботи. Якщо ми будемо недостатньо хороші, то повернемося додому і будемо покарані фанатами та ЗМІ, а через деякий час знову рухатимемося вперед. Минулого сезону ми боролися за те, щоб дійти до пізніх стадій ЛЧ, ми знаємо, як це буде важко", – цитує Гвардіолу Manchester Evening News.

Додамо, що Ман Сіті потрапив до групи G, де їхніми суперниками стануть Севілья, Борусія Дортмунд та Копенгаген. Вже сьогодні "містяни" зіграють з Севільєю, початок матчу о 22:00.

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