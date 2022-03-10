Перемога в Лісабоні з рахунком 5:0 значно полегшила завдання Манчестер Сіті та розв'язала руки Пепу Гвардіолі. Він дав дебютувати вихованцю "містян" СіДжей Іган-Райлі та навіть провів заміну голкіпера.

Вихід Зінченка та Ко в 1/4 фіналу Ліги чемпіонів у відеоогляді матчу Манчестер Сіті – Спортінг

На 73-й хвилині зустрічі 36-річний Скотт Карсон з'явився на полі замість Едерсона. Таким чином він знову вийшов на поле в матчі Ліги чемпіонів через 16 років і 334 дні після дебютної і єдиної гри, коли йому було 19 років. Це найбільший розрив між матчами для будь-якого гравця в історії ЛЧ.

Спортінг відповів рекордом юніора. Рубен Аморім на останні кілька хвилин випустив Родріго Рібейру. У віці 16 років і 315 днів португалець став наймолодшим гравцем, який зіграв у плей-офф Ліги чемпіонів, і першим, хто зробив це до того, як йому виповнилося 17 років. Варто зауважити, що абсолютний рекорд залишився за Юссуфа Мукоко з Борусії Д, який грав у групі ЛЧ, коли йому було 16 років та 18 днів.

Зінченко вийшов у чвертьфінал Ліги чемпіонів – лінива нічия Манчестер Сіті зі Спортінгом, Пеп навіть замінив голкіпера