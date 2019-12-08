Гвардіола: Нереалістично думати, що Манчестер Сіті наздожене Ліверпуль

Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола не вірить в успіх своєї команди у нинішньому сезоні АПЛ.

"Нереалістично думати, що ми можемо наздогнати Ліверпуль. І зараз взагалі не час думати про це. У чемпіонаті ще багато турів, нам є, за що боротися.

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У суперника 15 перемог в 16-ти турах, тоді як ми регулярно втрачаємо очки. У них просто неймовірна серія, і розраховувати наздогнати їх дуже важко.

У наступному сезоні буде все краще або нам пощастить більше. Але це вже в наступному сезоні", – цитує Гвардіолу BBC.

Після 16-ти турів АПЛ Манчестер Сіті розташувався на третій сходинці, відстаючи від Ліверпуля на 14 очок.

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