Гвардіола назвав найкращий чемпіонат – фахівець встиг попрацювати в Іспанії, Німеччині та Англії

Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола назвав англійський чемпіонат найкращим місцем роботи для тренера і спростував чутки про можливий перехід в Ювентус.

"У світі немає кращого місця для роботи тренером, ніж Англія. Я працював в Іспанії і Німеччині. Думаю, що Італія дуже схожа на Іспанію, тому кращого місця немає.

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У багатьох місцях фанати освистують вас, якщо ви не перемагаєте, але тут вони завжди вас підтримують. Пам'ятаю, перший рік був важким. Поразка в Лізі чемпіонів від Монако, у Прем'єр-лізі ми виступили не дуже добре, але люди все одно підтримують вас.

Це ідеальне місце для роботи. Я відчув це в першому сезоні і не забуваю цього. Я знаю, як влаштована ця робота. Коли в перший рік не все виходить, нам всім потрібен час, і я не забуду, як мене підтримували.

Ось чому я радий відплатити уболівальникам за довіру, яку вони надали мені і моїм гравцям. Попереду нас чекає найкраще", – сказав Гвардіола в інтерв'ю сайту Манчестер Сіті.

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