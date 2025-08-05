Як повідомляє інсайдер Фабріціо Романо, Барселона домовилась із Жюлем Кунде про продовження контракту до літа 2030 року. Наразі всі документи погоджені юристами гравця та клубу – офіційне оформлення відбудеться найближчим часом.

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Чинна угода француза діяла до 2027 року, однак влітку з’явилися чутки про можливий трансфер до Манчестер Сіті. Команда Пепа Гвардіоли розглядала Кунде як альтернативу Тіно Лівраменто, який мав замінити Кайла Вокера. Втім, Барселоні вдалося переконати 26-річного оборонця залишитися.

Минулого сезону Кунде провів 53 матчі в усіх турнірах, забивши 4 голи. Один із них став вирішальним у фіналі Кубка Іспанії проти Реала.

Наразі Кунде бере участь у передсезонній підготовці. Барселона відкриє новий сезон матчем проти Мальорки 16 серпня, а до того проведе товариську гру з Комо за трофей Жоана Гампера 10 серпня.

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