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Гвардіола про трансфери: Задоволений своїми гравцями, але завтра моя думка може змінитися

18:07 84 Читать на русском
Гвардіола про трансфери: Задоволений своїми гравцями, але завтра моя думка може змінитися
Хосеп Гвардіола / Фото: Sky Sports

Наставник Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола задоволений поточним складом команди.

Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола не збирається бути активним під час трансферного вікна, повідомляє портал Manchester Evening News.

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"Я так багато разів відповідав на це питання. Немає новин.

Можливо, моя думка зміниться завтра, але я задоволений гравцями, які у мене є", – сказав Гвардіола.

Після 20 турів АПЛ Манчестер Сіті перебуває на 2 місці у таблиці, відстаючи від Ліверпуля на 7 очок. Завтра "містяни" у рідних стінах прийматимуть мерсисадйців та спробують скоротити відставання від підопічних Юргена Клоппа.

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Манчестер Сіті - Ліверпуль: Четвер 03 січня 2019

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