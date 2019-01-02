Гвардіола про трансфери: Задоволений своїми гравцями, але завтра моя думка може змінитися

Наставник Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола задоволений поточним складом команди.

Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола не збирається бути активним під час трансферного вікна, повідомляє портал Manchester Evening News.

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"Я так багато разів відповідав на це питання. Немає новин.

Можливо, моя думка зміниться завтра, але я задоволений гравцями, які у мене є", – сказав Гвардіола.

Після 20 турів АПЛ Манчестер Сіті перебуває на 2 місці у таблиці, відстаючи від Ліверпуля на 7 очок. Завтра "містяни" у рідних стінах прийматимуть мерсисадйців та спробують скоротити відставання від підопічних Юргена Клоппа.