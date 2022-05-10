"Манчестер Сіті потребує лідерів, але Гвардіола не хоче в команді лідерів, сильних особистостей. Він сам з натури лідер. Тому команда часто потрапляє в ментальну халепу. На полі ніхто не може потягнути партнерів за собою.

Гвардіола спеціально підбирає таких футболістів, він не вміє працювати з сильними особистостями. Він робив щось схоже в Барселоні, але будував команду так, щоб контролювати абсолютно все і всіх. Коли щось не так, тільки він приймає рішення", – цитує Евра видання Marca.

Гвардіола однією заявою принизив Моурінью і виправдав свою чергову невдачу в Лізі чемпіонів

Нагадаємо, що Пеп ніколи не вигравав Лігу чемпіонів з Манчестер Сіті. Він 4 сезони не доходив навіть до півфіналу, а минулого року програв Челсі фінал. У цьому сезоні "містяни" вилетіли у півфіналі від Реала після домашньої перемоги.