"Я вважаю, що ми не можемо втратити національні чемпіонати. Що це означає для Кубка Англії, для наших ліг? Що ми повинні зробити, то це посилювати кожен європейський чемпіонат. Менше команд – якісніші чемпіонати.

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Потрібно посилити Лігу 1, Лігу 2, Прем'єр-лігу через зменшення кількості учасників. Потрібно йти до якості через кількість. Щоб створити супер-АПЛ, потрібно скоротити кількість команд. Але ми не можемо вбити дивізіони рангом нижче за саму Прем'єр-лігу", – цитує Гвардіолу Sky Sports.

Нагадаємо, європейські топ-клуби вже тривалий час обговорюють створення Суперліги. Головними двигунами процесу запуску турніру є мадридський Реал, Барселона та туринський Ювентус.

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