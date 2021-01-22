Гвардіола не вірить у Суперлігу і запропонував революційне рішення для збільшення сили АПЛ
Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола переконаний, що створення Суперліги не принесе нічого хорошого.
"Я вважаю, що ми не можемо втратити національні чемпіонати. Що це означає для Кубка Англії, для наших ліг? Що ми повинні зробити, то це посилювати кожен європейський чемпіонат. Менше команд – якісніші чемпіонати.
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Потрібно посилити Лігу 1, Лігу 2, Прем'єр-лігу через зменшення кількості учасників. Потрібно йти до якості через кількість. Щоб створити супер-АПЛ, потрібно скоротити кількість команд. Але ми не можемо вбити дивізіони рангом нижче за саму Прем'єр-лігу", – цитує Гвардіолу Sky Sports.
Нагадаємо, європейські топ-клуби вже тривалий час обговорюють створення Суперліги. Головними двигунами процесу запуску турніру є мадридський Реал, Барселона та туринський Ювентус.
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