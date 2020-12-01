"Для нас так важливо, що Менді в хорошій формі. Забивати голи – останнє, чого я хочу від Бенжамена. Я хочу, щоб він добре захищався, був в хорошій формі і був зосереджений.

Зінченко потрапив до заявки Манчестер Сіті на матч Ліги чемпіонів проти Порту

Він зіграв дві гри по 90 хвилин і проявив себе досить добре. Але все ж нам потрібно перевірити, чи зможе він регулярно підтримувати такі тренування та концентрацію.

Також Канселу дуже допоміг нам у цьому сезоні, особливо, коли травмувалися Зінченко та Аке", – цитує Гвардіолу офіційний сайт клубу.

Нагадаємо, сезон 2020/21 складається невдало для Зінченка, якому значно завадила травма. 23-річний універсал збірної України провів лише 3 матчі у всіх турнірах, не відзначившись результативними діями.

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