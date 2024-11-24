"Наразі ми вразливі в обороні. Ми почали цей матч дуже добре, як завжди, але не змогли забити, а потім пропустили. Після цього ми пропустили ще кілька м'ячів, що зараз важко для наших емоцій.

Манчестер Сіті отримав 0:4 від Тоттенхема на Етіхаді – Гвардіола пережив історичну ганьбу

За вісім років ми ніколи не перебували у такій ситуації. Тепер нам потрібно жити та зламати її, виграючи у наступних іграх, особливо у наступній. Зараз ми бачимо речі одним чином, можливо через кілька тижнів ми побачимо їх по-іншому. Ми раді, коли виграємо і стурбовані, коли програємо. Це нормально. Була б проблема, якби футболісти не хвилювалися чи я не хвилювався.

Я був в такій ситуації як гравець, але не як тренер. У житті та спорті не буває казок, іноді доводиться переживати такі ситуації. Ви не можете звинувачувати один одного, потрібно залишатися разом, продовжувати робити те, що ми зробили. Єдиний шанс, який у нас є, це зберегти підхід. Протягом останніх восьми років результати були, було б помилкою змінювати підхід.

Гвардіола офіційно продовжив контракт із Манчестер Сіті

Ми не звикли до такої ситуації, але життя таке. Іноді це відбувається, і ми маємо це прийняти. Це те, що зараз, і ми встанемо і подолаємо це. Ми повинні це зробити, поговорити, і у вівторок проти Фейєнорда буде шанс спробувати виправити ситуацію.

Моя нова угода? Вогонь – це коли ви виграєте багато матчів, що краще, ніж коли ви програєте, але ми приймаємо це. Ми маємо рухатися вперед, переламати сьогоднішню ситуацію", – наводить слова Гвардіоли ВВС.