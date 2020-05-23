Гвардіола не повернеться в Барселону – легенда каталонців назвав причину

Колишній гравець Барселони Франсіско Карраско вважає, що не варто розраховувати на повернення в команду Хосепа Гвардіоли.

"Цього не відбудеться, тому що Гвардіола дуже розумний. Водночас, це мрія багатьох людей, поки в команді ще є Мессі. Всі хочуть знову пережите той час із Пепом", – цитує Карраско AS.

Гвардіола може повернутися в Барселону – грандіозні плани Лапорти, який балотуватиметься на посаду президента клубу

До слова, Франсіско Карраско захищав кольори Барселони з 1978 по 1989 роки. За цей час вінгер провів за каталонців 262 матчі, відзначившись 49 голами, а також разом з командою тричі вигравав Кубок володарів кубків та доходив до фіналу Кубка чемпіонів 1986 року.

Нагадаємо, Гвардіола очолював Барселону з 2008 по 2012 роки. За цей час команда тричі стала чемпіоном Іспанії, виграла два національних Кубки, та двічі тріумфувала в Лізі чемпіонів.

Вірусна Барса: сенсаційна заміна для тер Штегена, повернення блудних синів, "французький порятунок"