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Гвардіола не повернеться в Барселону – легенда каталонців назвав причину

12:30 106 Читать на русском
Гвардіола не повернеться в Барселону – легенда каталонців назвав причину
Мессі та Гвардіола / Getty images

Колишній гравець Барселони Франсіско Карраско вважає, що не варто розраховувати на повернення в команду Хосепа Гвардіоли.

"Цього не відбудеться, тому що Гвардіола дуже розумний. Водночас, це мрія багатьох людей, поки в команді ще є Мессі. Всі хочуть знову пережите той час із Пепом", – цитує Карраско AS.

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До слова, Франсіско Карраско захищав кольори Барселони з 1978 по 1989 роки. За цей час вінгер провів за каталонців 262 матчі, відзначившись 49 голами, а також разом з командою тричі вигравав Кубок володарів кубків та доходив до фіналу Кубка чемпіонів 1986 року.

Нагадаємо, Гвардіола очолював Барселону з 2008 по 2012 роки. За цей час команда тричі стала чемпіоном Іспанії, виграла два національних Кубки, та двічі тріумфувала в Лізі чемпіонів.

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Хосеп Гвардіола Хосеп Гвардіола Барселона Барселона Іспанія
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