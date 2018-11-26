Гвардіола не потрапив до п'ятірки фіналістів Globe Soccer Award 2018

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"Гру Бойка нехай аналізують у Динамо". Чому Карпати б’ють антирекорди, Шахтар сконфузився, а Вацко погарячкувавУкраїна — 13:30 2389
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Шахтар відірвався від Динамо попри нічию, Олександрія зробила заявку на "срібло" і Лігу чемпіонів – висновки 16 туру УПЛУкраїна — 11:07 1382
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