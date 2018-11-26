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Гвардіола не потрапив до п'ятірки фіналістів Globe Soccer Award 2018

12:43 454 Читать на русском
Гвардіола не потрапив до п'ятірки фіналістів Globe Soccer Award 2018
Хосеп Гвардіола / фото із соцмереж

Globe Soccer Award назвала п'ятірку претендентів на перемогу в номінації "Найкращий тренер року".

Європейська асоціація клубів (ECA) і Європейська асоціація футбольних агентів (EFAA) визначила претендентів на перемогу Globe Soccer Awards 2018.

Роналду, Мбаппе та Грізманн – фіналісти Globe Soccer Award 2018

На перемогу у номінації "Найкращий тренер року" претендують 5 фахівців: Зінедін Зідан (екс-тренер Реала), Дідьє Дешам (збірна Франції), Юрген Клопп (Ліверпуль), Массіміліано Аллегрі (Ювентус) та Дієго Сімеоне (Атлетіко).

Аллегрі отримав престижну нагороду й став рекордсменом Італії

Цьогорічна церемонія нагородження Globe Soccer Awards відбудеться 3 січня в Дубаї.

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