Гвардіола не покине Манчестер Сіті раніше 2021 року, – директор "містян"

Виконавчий директор Манчестер Сіті Ферран Соріано розповів, коли Хосеп Гвардіола зможе покинути клуб.

"Гвардіола неодноразово говорив, що відпрацює в Манчестер Сіті до кінця контракту. Не може бути навіть і мови про те, що він покине клуб раніше 2021 року. Пеп залишиться, а піде він лише у відповідний для того момент", – наводить слова Соріано Manchester Evening News.

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Зазначимо, що контракт Гвардіоли з "містянами" розрахований до літа 2021 року. Раніше повідомлялось, що фахівець може покинути клуб вже по завершенні поточного сезона.

До слова, Манчестер Сіті посідає третю сходинку АПЛ з 38 пунктами, відстаючи від другого Лестера на 4 очки, а від лідируючого Ліверпуля аж на 14 залікових бали.

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