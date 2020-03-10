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Гвардіола не хоче грати без глядачів – іспанець переконаний, що АПЛ повторить сумну долю інших топ-чемпіонатів

16:38 232 Читать на русском
Гвардіола не хоче грати без глядачів – іспанець переконаний, що АПЛ повторить сумну долю інших топ-чемпіонатів
Хосеп Гвардіола / Reuters

Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола розчарований рішеннями проводити футбольні матчі без підтримки вболівальників.

 

"Хіба футбол працює без глядачів? Якщо люди не можуть прийти на стадіон, то у цьому немає сенсу. Ми будемо робити те, що повинні, але я б не хотів грати без людей на трибунах.

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Я грав у таких умовах ще коли був маленьким хлопчиком у школі. В Іспанії все почалося з ігор за закритими дверима. Це сталося вже в Італії. Я думаю, що це відбудеться і тут, в Англії. Якщо УЄФА скаже, що ми повинні грати без глядачів, то ми будемо. Я хотів би грати з нашими вболівальниками. Якщо це триватиме довго, то немає сенсу, але здоров'я – це найважливіше. Кожна країна повинна боротися з цим щодня" – цитує Гвардіолу ВВС.

Нагадаємо, завтра (11 березня) Манчестер Сіті зустрінеться з Арсеналом в рамках перенесеного матчу 28 туру АПЛ. Наразі немає інформації, що вболівальникам заборонять вхід на Етіхад.

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коронавірус Манчестер Сіті Манчестер Сіті Англія Хосеп Гвардіола Хосеп Гвардіола Манчестер Сіті - Арсенал
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