Гвардіола: Не думаю, що ми підпишемо когось на заміну Давіду Сілві

Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола прокоментував майбутнє хавбека Давіда Сілви.

"Я не думаю, що ми будемо робити щось з цією позицією, не думаю, що ми когось підпишемо. Можливо, я передумаю, це залежить від наступних пів року, але у мене є інші пріоритети, і я гадаю, що не збираюся купувати, бо в мене достатньо гравців.

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Бернардо Сілва може грати там, у нас є Фоден, Гюндоган, де Брюйне , тому я не думаю, що ми нічого не вдіємо з цим місцем. Це моя думка сьогодні, але ми побачимо наприкінці сезону.

Я думаю, коли такі хлопці, як Сілва, приймають рішення, то воно остаточне. Колись я намагався переконати Компані залишитись ще на рік, але він відмовив", – цитує Гвардіолу Goal.

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Нагадаємо, 33-річний Сілва захищає кольори Манчестер Сіті з 2010 року, влітку його контракт з "містянами" добігає кінця.