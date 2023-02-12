"Ми провели справді гарний матч, хоча в другому таймі були певні неприємності. Рахунок 3:1 в АПЛ залишає гру відкритою, але ми впорались.

Асист Холанда і нові питання до VAR у відеоогляді матчу Манчестер Сіті – Астон Вілла – 3:1

Холанд отримав удар, йому було некомфортно. За рахунку 3:0 ми не хочемо ризикувати. Подивимося та оцінимо його стан найближчими днями. Якщо він не готовий, то зіграємо без нього. Сподіваюся, він буде готовий, але побачимо.

Попереду Арсенал (15 лютого), який ще має гру в запасі. Титул вручать лише тоді, коли будуть зіграні всі матчі. Але ми їдемо в Лондон, щоб спробувати перемогти. Коли команда здобуває 50 очків у першому колі, то вона явно дуже хороша. Сьогодні ми скоротили відставання, тому що і наша гра була хорошою", – наводить слова Гвардіоли ВВС.

АПЛ: Ман Сіті перед грою з Арсеналом відстає лише на 3 очки – Холанд ризикує пропустити матч сезону, дива героя і VAR