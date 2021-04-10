Гвардіола не бачить проблеми, якщо Агуеро приєднається до конкурента Манчестер Сіті
11:34 - Читать на русском
Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола прийме будь-який вибір нападника Серхіо Агуеро.
"Що я думаю, якщо Серхіо опиниться в іншому клубі АПЛ? Ми бажаємо йому лише найкращого.
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Напевно, він обере найбільш оптимальний варіант для завершального етапу кар'єри. Ми підтримаємо будь-який вибір Серхіо та його сім'ї. Найкраще рішення для нього – найкраще рішення для всіх", – цитує Гвардіолу Goal.
Нагадаємо, Агуеро пов'язують з лондонськими грандами (Арсенал, Челсі), але є і закордонні претенденти – ПСЖ, Барселона тощо.
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