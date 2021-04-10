"Що я думаю, якщо Серхіо опиниться в іншому клубі АПЛ? Ми бажаємо йому лише найкращого.

Агуеро отримав несподіваний варіант продовження кар'єри – неочевидний козир у переговорах

Напевно, він обере найбільш оптимальний варіант для завершального етапу кар'єри. Ми підтримаємо будь-який вибір Серхіо та його сім'ї. Найкраще рішення для нього – найкраще рішення для всіх", – цитує Гвардіолу Goal.

Нагадаємо, Агуеро пов'язують з лондонськими грандами (Арсенал, Челсі), але є і закордонні претенденти – ПСЖ, Барселона тощо.

Останній із могікан чемпіонського Ман Сіті – Агуеро завершує еру з легендарним голом і статусом другого після Мессі