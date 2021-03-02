Головний тренер "містян" Хосеп Гвардіола зізнався, що на даний момент не бачить аргентинського форварда у старті своєї команди.

"Агуеро знає, що повинен повернути свою найкращу форму, щоб грати. Він знає це з першого ж дня. Ті, хто виходять на поле, заслуговують на це.

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Це стосується не лише Серхіо, а всіх. Я намагаюся приймати справедливі рішення. Якщо вони будуть справедливими тільки для одного гравця, то для інших стануть несправедливими.

Серхіо дуже важливий для нас. Найважливіший гол в історії клубу на його рахунку. Ми хочемо йому допомогти. І він повернеться в стартовий склад", – цитує Гвардіолу видання Goal.

Нагадаємо, Агуеро захищає кольори Манчестер Сіті з 2011 року – його контракт з клубом закінчується цього літа. У поточному сезоні 32-річний нападник провів у футболці "містян" 11 матчів у всіх турнірах, в яких забив 2 голи. За аргентинцем, який неодноразово заявляв про бажання покинути манкуніанців, вишикувалась довжелезна черга (Барселона, ПСЖ, Ювентус, Інтер та інш.). Transfermarkt оцінює гравця у 35 млн євро.

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