Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола поділився емоціями від перемоги над лондонським Вест Хемом (2:1) у рамках 13-го туру англійської Прем'єр-ліги.

"Здивований кількістю створених нами моментів. У першому таймі грати фактично було неможливо.

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Команда продемонструвала хорошу гру, враховуючи складний матч із ПСЖ. Ми могли забити 3-4 м'ячі. Усі гравці, які сьогодні зіграли, були чудовими. Не варто забувати, з яким суперником ми грали. Працівники нашого стадіону приголомшливі. Завдяки їм ми змогли зіграти", – заявив іспанець у коментарі BBC Sport.

Відзначимо, що на засніженому Етіхаді "містяни" здолали лондонців завдяки голам Гюндогана та Фернандінью. За "молотків" забив Лансіні.

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