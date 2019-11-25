Гвардіола назвав терміни відновлення Агуеро – форвард пропустить матч з Шахтарем і манкуніанське дербі

Нападник манкуніанців Серхіо Агуеро кілька тижнів буде відновлюватись після травми.

Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола заявив, що форвард команди Серхіо Агуеро пропустить кілька тижнів через м’язову травму, повідомляє видання Sky Sports.

Таким чином, аргентинець не зможе допомогти своїй команді завтра проти Шахтаря та в дербі проти Манчестер Юнайтед, що відбудеться у суботу, 7 грудня.

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Нагадаємо, 23 листопада, у матчі 13-го туру англійської Прем’єр-ліги проти Челсі Агуеро на 74-й хвилині поєдинку зазнав травми і був змушений покинути поле.

В поточному сезоні АПЛ Серхіо провів 12 матчів, в яких відзначився 9-ма голами та двома асистами.

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