"Холанд? У нього пошкоджені зв'язки. Він почувається краще, у нас є ще тиждень. Ерлінг не зіграє проти Севільї, тому що ми вже кваліфікувались.

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Сподіваюся, проти Фулхема він зможе нам допомогти (5 листопада – прим.). Якщо ні, він може зіграти проти Челсі в Кубку Ліги (відбудеться 9 листопада – прим.)", – цитує Гвардіолу SportBible.

Нагадаємо, Холанд пропустив поєдинок 14-го туру АПЛ проти Лестера через пошкодження, якого зазнав у грі з Борусією Дортмунд в Лізі чемпіонів. Загалом, Ерлінг зіграв у 16 матчах цього сезону за Ман Сіті, в яких відзначився 22 голами та 3 асистами.

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