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Гвардіола назвав одне з найкращих придбань Манчестер Сіті – несподіваний вибір

14:34 833 Читать на русском
Гвардіола назвав одне з найкращих придбань Манчестер Сіті – несподіваний вибір
Ілкай Гюндоган / Фото з відкритих джерел

Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола високо оцінив гру півзахисника клубу Ілкая Гюндогана.

"Ви навіть не уявляєте, наскільки він хороший гравець. Ілкай – винятковий футболіст. Він може грати на різних позиціях, всюди дотримуючись робочої етики.

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Мені дуже не вистачало його у перший сезон, коли він вибув на півроку через травму коліна. Він неймовірний. Гюндоган – одне з найкращих придбань в історії цього клубу", – наводить слова Гвардіоли Goal.com.

Нагадаємо, Гюндоган, як і Гвардіола, приєднався до Манчестер Сіті влітку 2016 року. Раніше, протягом п'яти років, хавбек захищав кольори дортмундської Боруссії. За цей час у стані "містян" футболіст і тренер завоювали шість трофеїв.

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Теги
Англія Ілкай Ґюндоґан Ілкай Ґюндоґан Манчестер Сіті Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола Хосеп Гвардіола
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