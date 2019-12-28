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Гвардіола назвав незамінного гравця у складі Манчестер Сіті – він досі не продовжив контракту з клубом

16:50 1394 Читать на русском
Гвардіола назвав незамінного гравця у складі Манчестер Сіті – він досі не продовжив контракту з клубом
Хосеп Гвардіола / ВВС

Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола сподівається, що форвард "містян" Серхіо Агуеро прийме рішення продовжити контракт із клубом.

"Він може залишитися, але все буде залежати лише від його бажання і фізичного стану. Знайти нового центрального нападника стане для нас однією з головних проблем, адже Кун – незамінний", – цитує Гвардіолу ESPN.

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Зазначимо, що чинна угода Агуеро з Манчестер Сіті розрахована до літа 2021 року. В поточному сезоні аргентинець зіграв 17 матчів у всіх турнірах і забив 11 голів. Він є найкращим бомбардиром в історії клубу – 244 голи у 356 матчах.

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Манчестер Сіті Манчестер Сіті Англія Серхіо Агуеро Серхіо Агуеро Хосеп Гвардіола Хосеп Гвардіола
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