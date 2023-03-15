Наставник "містян" розповів про клуби, які вразили його найбільше в цьому сезоні. Зауважимо, що іспанський фахівець виділив одразу три італійські команди.

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"Наполі, мабуть, найсильніша команда в Європі цього року. З точки зору гри, дуже близько до Арсенала. Потім повернулися Інтер і Мілан. Я дуже задоволений. І у нас є Де Дзербі, який змінює багато речей в АПЛ, граючи у чудовий футбол. Усе хороше, що відбувається в Італії, робить мене щасливим. Одного разу буду там тренувати? Думаю, я просто приїду у відпустку", – цитує іспанця Sky Sport.

Нагадаємо, що три з чотирьох названих команд грають у Лізі чемпіонів. Інтер та Мілан вже оформили путівки у чвертьфінал, а Наполі зіграє проти Айнтрахта 15 березня. Арсенал виступає у Лізі Європи. Матч-відповідь проти Спортінга запланована на 16 березня.

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