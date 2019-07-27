Гвардіола назвав найкращого гравця, з яким йому доводилось працювати – вибір відверто здивував

Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола не скупився на компліменти для свого хавбека Філа Фодена.

"Я багато разів говорив на прес-конференціях, але не в обличчя Філу Фодену – він найталановитіший гравець з тих, кого я бачив і як футболіст, і як тренер. У нього є все для того, щоб стати одним з найкращих. Не тільки в Англії, але і в світі.

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Єдина проблема полягає в тому, що тренер не завжди включає його в стартовий склад.

Сподіваюся, в майбутньому він буде прогресувати. Він заслуговує на те, щоб проводити на полі всі 90 хвилин, але він знає, за яку команду виступає і хто його конкуренти.

Він добре розуміє ситуацію і прекрасно працює на кожному тренуванні. Він знає, що я його ціную. Я тут для того, щоб допомогти йому прогресувати", – цитує Гвардіолу Goal.com.

В минулому сезоні АПЛ Фоден провів 13 матчів, в яких відзначився одним голом.

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