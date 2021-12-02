"Чи є Бернарду наразі одним з кращих гравців АПЛ? Він найкращий. Коли ми набрали 98 очок у чемпіонаті два чи три роки тому, він теж був найкращим. Подивіться відео, і ви побачите все.

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У матчі з Астон Віллою це було неймовірне завершення атаки. Гол був чудовий, швидкий", – цитує Гвардіолу The Sun.

Нагадаємо, влітку ЗМІ повідомляли, що Бернарду близький до відходу з Сіті. У нинішньому сезоні АПЛ португалець провів 13 матчів, в яких відзначився 5-ма голами та асистом.

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