Гвардіола назвав найкращого гравця АПЛ
Наставник Манчестер Сіті відзначив рівень гри півзахисника Бернарду Сілви у матчі з Астон Віллою (2:1).
"Чи є Бернарду наразі одним з кращих гравців АПЛ? Він найкращий. Коли ми набрали 98 очок у чемпіонаті два чи три роки тому, він теж був найкращим. Подивіться відео, і ви побачите все.
Довгоочікувана прем'єра Зінченка у відеоогляді матчу Астон Вілла – Манчестер Сіті – 1:2
У матчі з Астон Віллою це було неймовірне завершення атаки. Гол був чудовий, швидкий", – цитує Гвардіолу The Sun.
Нагадаємо, влітку ЗМІ повідомляли, що Бернарду близький до відходу з Сіті. У нинішньому сезоні АПЛ португалець провів 13 матчів, в яких відзначився 5-ма голами та асистом.
Пуккі присоромлює Роналду з Кейном, найбагатший клуб планети вилітає, похмілля легендарного чемпіона АПЛ