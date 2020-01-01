Гвардіола назвав найкращий клуб Англії минулого десятиріччя

Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола обрав найкращий англійський клуб в період з 2010 по 2019 роки.

"Я вважаю, Манчестер Сіті був найкращою командою минулого десятиліття в плані очок, голів, всього – навіть титулів. Так що вітаю Манчестер Сіті з цим.

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Великі клуби в Англії завжди дивляться вперед. Ми постараємося проаналізувати, як нам стати кращими – не тільки підсилити склад, але і стати сильнішими, як клуб", – цитує Гвардіолу The Guardian.

До слова, сезон 2019/20 поки складається не надто вдало для команди Зінченка – "містяни" посідають лише третє місце в чемпіонаті Англії, маючи в активі 41 очко.

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