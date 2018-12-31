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Гвардіола назвав матч з Ліверпулем вирішальним у чемпіонській гонці

1 січня 2019 0 Читать на русском
Гвардіола назвав матч з Ліверпулем вирішальним у чемпіонській гонці
Хосеп Гвардіола / соцмережі

Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола оцінив вагу матчу 21 туру АПЛ проти Ліверпуля.

"Якщо втратимо в четвер очки, то, з огляду на становище Ліверпуля, чемпіонська гонка завершиться. Нам буде практично неможливо наздогнати їх.

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Думаю, вони ще будуть втрачати очки, але не дуже багато. І якщо ми хочемо до кінця претендувати на титул, ми повинні здобувати перемоги", – цитує Гвардіолу The Guardian.

Матч 21 туру АПЛ Манчестер Сіті – Ліверпуль відбудеться 2 січня о 22:00 за київським часом.

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Манчестер Сіті - Ліверпуль: Четвер 03 січня 2019

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